Радий Хабиров: «К юбилею города надо вылечить хронические "болячки" Уфы»

В ходе совещания Радий Хабиров ознакомился с системой мониторинга дорожной инфраструктуры от «Ростелекома». Эта система автоматически определяет наличие ям, оценивает состояние дорожных знаков, опор освещения, бордюров и разметки на проезжей части.

Также крупные застройщики представили концепции новых жилых комплексов, были представлены и новые модули для сбора твердых бытовых отходов.

«Можно сказать, что в городе сформировалась дееспособная, эффективная команда. По многим вопросам, которые волновали жителей Уфы, вы находите решения. Безусловно, проблемных тем остается много, их надо решать. И республика будет помогать в этой части.

Время летит быстро. И на развитие Уфы мы направляем очень серьезные средства. К юбилею города надо вылечить хронические "болячки", построить ряд новых объектов, привести в порядок коммунальную инфраструктуру, создать современную улично-дорожную сеть, в целом комфортную городскую среду», – цитирует Радия Хабирова пресс-служба мэрии.