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МЧС Башкортостана выпустило штормовое предупреждение

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Главное управление МЧС России по республике Башкортостан предупреждает о резком ухудшении погодных условий в некоторых районах.

«От БашУГМС поступила информация об опасных явлениях на территории Республики Башкортостан: вечером 06.06.2023 местами по республике ожидаются сильные ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с.

Не купайтесь в водоеме; не стойте рядом с металлическими конструкциями, рекламными щитами, деревьями, линиями электропередач; закройте в доме окна, двери, дымоходы, по возможности отключите электроприборы», – говорится в обращении службы.

Ветер 26 м/с относится к категории «сильный шторм» по шкале Бофорта. Это означает, что он может причинять значительные разрушения, находиться на улице будет опасно.

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