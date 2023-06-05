Началось строительство электроподстанции в уфимском Инорсе

Сегодня, пятого июня, Радий Хабиров опубликовал в соцсетях фото будущей подстанции 110 кВ «Инорс» на севере Уфы. В этом микрорайоне – 75 тысяч жителей, и он активно застраивается.

«Как и обещали, строим в Башкортостане подстанции. Мы открываем производства, сдаем жилые дома. Нагрузка на электросети растет, поэтому работаем на опережение.

За строительство этой подстанции отвечает "БЭСК Инжиниринг" – дочерняя компания "БЭСК". Вся "начинка" внутри – производства Уфимского трансформаторного завода. Такое импортозамещение – наша особая гордость. Полностью объект планируют сдать в 2024 году.

Кроме этого, сейчас в работе у нас подстанции "Юлдаш" в Благовещенском районе, "Осоргино" в Уфимском, "Алаторка" в Иглинском, высоковольтная линия 110 кВ "Узян – Байназарово" в Бурзянском. В стадии реконструкции две подстанции в Уфе – "Нагаево" и "Цветы Башкирии"», – написал Радий Хабиров.