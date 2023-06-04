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Пасмурно и дождливо: погода в Уфе 5-9 июня

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Если конец весны в этом году выдался по-летнему сухим жарким, то начало лета обещает быть прохладным и капризным. Прогноз на ближайшую рабочую неделю.

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадки будут почти каждый день, солнце порадует нас своим визитом в понедельник и в конце недели.

Понедельник, 5 июня: до +23°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – +9°, без осадков.

Вторник, 6 июня: до +20°, облачно, дождь, в ночь на среду – +9°, дождь.

Среда, 7 июня: до +21°, облачно, небольшой дождь, в ночь на четверг – +10°, без осадков.

Четверг, 8 июня: до +21°, облачно с прояснениями, временами дождь, в ночь на пятницу – +8°, без осадков.

Пятница, 9 июня: до +21°, переменная облачность, кратковременный дождь, в ночь на субботу – +10°, временами небольшой дождь.

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