В Уфе подорожали малогабаритные квартиры

С начала 2023 года цена квадратного метра маленькой квартиры выросла во всех исследованных городах, кроме Калининграда (-3%), Санкт-Петербурга (-2,8%), Краснодара (-1%), Москвы (-0,6%), Новосибирска (-0,4%) и Белгорода (-0,4%).

В среднем квадратный метр квартиры площадью до 32 кв. м стоит 107 312 рублей, с начала года он подорожал на 4,6%.

Средняя стоимость такой квартиры по стране составила 2 947 042 рубля, увеличившись с января на 4,8%.

В Уфе «квадрат» малогабаритной квартиры обойдется в среднем в 113 149 рублей, что на 5,9% дороже, чем в январе текущего года. В рейтинге по стоимости квадратного метра Уфа расположилась на 23 строчке, уступая Екатеринбургу (120 752 рубля) и Казани (147 409 рублей).

Средняя стоимость квартиры в Уфе возросла до 3 056 800 рублей (+6,1% с начала года).