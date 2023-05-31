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Путину показали уфимский «Арт-Квадрат» и пригласили в Уфу

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Директор ООО «УК "Квадрат"» Рим Бикмаев принял участие в выставке «Развитие креативной экономики в России», которую посетил президент РФ Владимир Путин.

vk.com/artkvdrt

В рамках выставки креативных индустрий в центре «Зотов» Рим Бикмаев ознакомил президента с проектом городского центра в Уфе и обозначил ряд проблем.

Одной из проблем на сегодня является отсутствие статуса креативного кластера: это направление остается где-то между торговым центром и административным зданием.

Владимир Путин поддержал развитие креативной индустрии и пообещал оказать поддержку.

«На самом деле, это хорошие проекты, они во многих городах развиваются. И, может быть, настало время законодательно отрегулировать», – цитирует президента пресс-служба «Арт-Квадрата».

Помимо этого, Рим Бикмаев пригласил Владимира Путина на празднование 450-летия Уфы, которое состоится в 2024 году.

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