Путину показали уфимский «Арт-Квадрат» и пригласили в Уфу

В рамках выставки креативных индустрий в центре «Зотов» Рим Бикмаев ознакомил президента с проектом городского центра в Уфе и обозначил ряд проблем.

Одной из проблем на сегодня является отсутствие статуса креативного кластера: это направление остается где-то между торговым центром и административным зданием.

Владимир Путин поддержал развитие креативной индустрии и пообещал оказать поддержку.

«На самом деле, это хорошие проекты, они во многих городах развиваются. И, может быть, настало время законодательно отрегулировать», – цитирует президента пресс-служба «Арт-Квадрата».

Помимо этого, Рим Бикмаев пригласил Владимира Путина на празднование 450-летия Уфы, которое состоится в 2024 году.