Путину показали уфимский «Арт-Квадрат» и пригласили в Уфу

Директор ООО «УК "Квадрат"» Рим Бикмаев принял участие в выставке «Развитие креативной экономики в России», которую посетил президент РФ Владимир Путин.
vk.com/artkvdrt
В рамках выставки креативных индустрий в центре «Зотов» Рим Бикмаев ознакомил президента с проектом городского центра в Уфе и обозначил ряд проблем.
Одной из проблем на сегодня является отсутствие статуса креативного кластера: это направление остается где-то между торговым центром и административным зданием.
Владимир Путин поддержал развитие креативной индустрии и пообещал оказать поддержку.
«На самом деле, это хорошие проекты, они во многих городах развиваются. И, может быть, настало время законодательно отрегулировать», – цитирует президента пресс-служба «Арт-Квадрата».
Помимо этого, Рим Бикмаев пригласил Владимира Путина на празднование 450-летия Уфы, которое состоится в 2024 году.
Комментарии (0)