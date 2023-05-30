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В Башкортостане врач пойдет под суд за взятки

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Сибайским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении врача ГБУЗ РБ Баймакская ЦРБ.

Следствие считает, что в период с ноября 2020 по январь 2023 года подозреваемый брал взятки за оформление больничных без фактического осмотра пациента.

Таким образом он получил порядка 27 тыс. рублей. Теперь медику грозит наказание по части третьей статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

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