В Уфе начался ремонт систем вентиляции в МКД

Уже отремонтировали или планируют отремонтировать в ближайшее время вентиляцию в 46 многоквартирных домах. Сам ремонт занимает от двух до восьми дней – в зависимости от количества квартир.
Администрация Уфы просит жителей обеспечивать доступ работников подрядных организаций в квартиры и к дымоходам.
Список домов, в которых системы вентиляции отремонтируют в ближайшее время:
Центральная – 12, 22.
Таллинская – 23.
Проспект Октября – 6/8, 11, 11/1, 12, 13, 18/1, 18/2, 68, 126/4, 142, 142/1, 144/2, 146/2.
Лесотехникума – 14.
Российская – 84/1, 86/1.
Свободы – 42.
Александра Невского – 26А.
Калинина – 75А.
Кузнецова – 6.
Рыбакова – 12.
Димитрова – 242.
Пархоменко – 99, 106/1.
Революционная – 99.
Кустарная – 27/29.
Мингажева – 129.
Мендеелева – 155/1.
Карла Маркса – 71.
Цюрупы – 108/1.
50 лет СССР – 26.
Айская – 68, 70, 75, 83, 84, 91, 91/1.
Комментарии (0)