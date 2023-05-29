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В Уфе начался ремонт систем вентиляции в МКД

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Уже отремонтировали или планируют отремонтировать в ближайшее время вентиляцию в 46 многоквартирных домах. Сам ремонт занимает от двух до восьми дней – в зависимости от количества квартир.

Администрация Уфы просит жителей обеспечивать доступ работников подрядных организаций в квартиры и к дымоходам.

Список домов, в которых системы вентиляции отремонтируют в ближайшее время:

Центральная – 12, 22.

Таллинская – 23.

Проспект Октября – 6/8, 11, 11/1, 12, 13, 18/1, 18/2, 68, 126/4, 142, 142/1, 144/2, 146/2.

Лесотехникума – 14.

Российская – 84/1, 86/1.

Свободы – 42.

Александра Невского – 26А.

Калинина – 75А.

Кузнецова – 6.

Рыбакова – 12.

Димитрова – 242.

Пархоменко – 99, 106/1.

Революционная – 99.

Кустарная – 27/29.

Мингажева – 129.

Мендеелева – 155/1.

Карла Маркса – 71.

Цюрупы – 108/1.

50 лет СССР – 26.

Айская – 68, 70, 75, 83, 84, 91, 91/1.

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