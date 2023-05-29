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В Уфе пройдет форум индустрии детских игрушек

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29 мая на совещании в правительстве республики глава региона Радий Хабиров анонсировал новое крупное мероприятие, которое пройдет в Уфе в этом году.

vk.com/zabelinm

«Результатом ярмарки "Китап-байрам" стало и то, что у нас была возможность, скажем так, креативно подумать, и я уже поручение дал: осенью 2023 года мы проведем первый форум, рабочее название – "Форум индустрии детских игрушек и настольных детских книг, произведенных в Российской Федерации".

Прошу подготовить письмо на имя министра промышленности РФ, чтобы министерство выступило партнером.

Очень интересная и актуальная сейчас тема. Будут презентационная и деловая части. Для деловой части правительство подготовит меры поддержки промышленности, производящей детские игрушки.

Нам надо производить свои игрушки и навязывать свою идеологию через игрушки, рассказывать о том, какая у нас страна и какие герои.

Форум пройдет в середине сентября и тоже на советской площади», – сказал Радий Хабиров.

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