Стало известно, когда в Уфе спадет жара

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе осадки могут быть в начале и в конце этой недели. Солнца будет не так уж много, а ближе к выходным жара начнет спадать.

Понедельник, 29 мая: до +30°, облачно, небольшой кратковременный дождь, в ночь на вторник – +13°, небольшой кратковременный дождь.

Вторник, 30 мая: до +30°, облачно, без осадков, в ночь на среду – +19°, без осадков.

Среда, 31 мая: до +30°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +18°, без осадков.

Четверг, 1 июня: до +28°, облачно, без осадков, в ночь на пятницу – +11°, временами небольшой дождь.

Пятница, 2 июня: до +24°, облачно с прояснениями, временами небольшой дождь, в ночь на субботу – +12°, небольшой кратковременный дождь.

Суббота, 3 июня: до +24°, облачно с прояснениями, временами дождь.