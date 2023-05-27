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В Башкортостане выпустили в лес первую партию беловежских зубров

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Идеей завоза в Башкортостан беловежских зубров загорелся глава республики Радий Хабиров в январе текущего года после поездки в Беларусь с рабочим визитом.

Ранее проект прошел защиту в Минприроды России: ученые пришли к выводу, что климат и особенности природы республики подходят для этих редких животных.

Пока завезли девять беловежских зубров, всего планировали в первой партии выпустить 18.

«Добро пожаловать в Башкортостан. Этих красивых, величественных зубров даже зверями назвать не могу. Скорее, шедевры природы прибыли в нашу республику. Сработали наши договоренности с белорусскими коллегами.

Наша задача – очень амбициозная. Не просто поместить стадо в вольер, а сформировать устойчивую популяцию животных, которые сами будут размножаться и гармонично впишутся в природу Башкортостана. Мы рассчитываем уже на башкирскую версию беловежского зубра.

Кстати, 12-15 тысяч лет назад эти красивые и сильные звери жили в Башкортостане. По сути, мы их потомков возвращаем на родину», – подписал Радий Хабиров это видео в соцсетях.

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