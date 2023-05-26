В Башкортостане ГИБДД проводит массовые проверки водителей

Рейды пройдут по всей республике сегодня и в грядущие выходные. Особое внимание уделят поимке нетрезвых водителей, а также выезжающих на встречную полосу и перевозящих детей с нарушениями требований законодательства.

Уже усилены экипажами ДПС направление Зауралья, Уфа – Инзер – Белорецк, а также автодороги Уфа – Янаул, Дюртюли – Нефтекамск, Уфа – Чишмы – Киргиз – Мияки, федеральная трасса М-5 «Урал».

За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 51 ДТП, в пяти из них пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Задержано девять водителей в нетрезвом состоянии.