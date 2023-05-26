В Башкортостане ГИБДД проводит массовые проверки водителей

Сегодня, 26 мая, Госавтоинспекция республики предупредила о проведении профилактических мероприятий.
Фото: Госавтоинспекция Уфы
Рейды пройдут по всей республике сегодня и в грядущие выходные. Особое внимание уделят поимке нетрезвых водителей, а также выезжающих на встречную полосу и перевозящих детей с нарушениями требований законодательства.
Уже усилены экипажами ДПС направление Зауралья, Уфа – Инзер – Белорецк, а также автодороги Уфа – Янаул, Дюртюли – Нефтекамск, Уфа – Чишмы – Киргиз – Мияки, федеральная трасса М-5 «Урал».
За последние сутки в Уфе сотрудниками Госавтоинспекции зарегистрировано 51 ДТП, в пяти из них пострадали пять человек, в том числе один несовершеннолетний. Задержано девять водителей в нетрезвом состоянии.
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