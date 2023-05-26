В Уфу передали рукописную копию Корана Усмана

С начала XX века по 1923 год в Башкортостане хранился оригинал священной книги. Далее святыню вернули в Узбекистан, где она хранится до сих пор.

Теперь в республику вернулась прошитая золотыми буквами рукописная копия: ее передали в Национальный музей РБ, а затем перевезут в Евразийский музей кочевых цивилизаций.

Ее создал Хабибулла Солиев – сотрудник Международной исламской академии Узбекистана. Один из немногих, кто трактует староарабское письмо.

«По инициативе Радия Хабирова рукописная копия прибыла сюда, на Советскую площадь, и именно здесь мы ее принимаем. С радостью, с воодушевлением», – сказал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.