В Уфу передали рукописную копию Корана Усмана

Передача святыни состоялась на открытии международной книжной ярмарки «Китап-байрам», которая стартовала сегодня, 26 мая, на Советской площади в Уфе.
Фото: пресс-служба книжной ярмарки «Китап-байрам»
С начала XX века по 1923 год в Башкортостане хранился оригинал священной книги. Далее святыню вернули в Узбекистан, где она хранится до сих пор.
Теперь в республику вернулась прошитая золотыми буквами рукописная копия: ее передали в Национальный музей РБ, а затем перевезут в Евразийский музей кочевых цивилизаций.
Ее создал Хабибулла Солиев – сотрудник Международной исламской академии Узбекистана. Один из немногих, кто трактует староарабское письмо.
«По инициативе Радия Хабирова рукописная копия прибыла сюда, на Советскую площадь, и именно здесь мы ее принимаем. С радостью, с воодушевлением», – сказал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.
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