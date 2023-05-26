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В Уфу передали рукописную копию Корана Усмана

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Передача святыни состоялась на открытии международной книжной ярмарки «Китап-байрам», которая стартовала сегодня, 26 мая, на Советской площади в Уфе.

Фото: пресс-служба книжной ярмарки «Китап-байрам»

С начала XX века по 1923 год в Башкортостане хранился оригинал священной книги. Далее святыню вернули в Узбекистан, где она хранится до сих пор.

Теперь в республику вернулась прошитая золотыми буквами рукописная копия: ее передали в Национальный музей РБ, а затем перевезут в Евразийский музей кочевых цивилизаций.

Ее создал Хабибулла Солиев – сотрудник Международной исламской академии Узбекистана. Один из немногих, кто трактует староарабское письмо.

«По инициативе Радия Хабирова рукописная копия прибыла сюда, на Советскую площадь, и именно здесь мы ее принимаем. С радостью, с воодушевлением», – сказал Верховный муфтий России Талгат Таджуддин.

Коран Усмана (Коран Османа), VII век (644-656 гг.) – одна из шести древнейших рукописей Священного Корана, обагренная кровью третьего халифа – Усмана. Считается эталоном Корана. Хранится в Ташкенте в Медресе Муйи Муборак, входящем в Ансамбль Хазрати Имама.

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