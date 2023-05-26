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Минстрой Башкортостана предлагает сносить хрущевки

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Министерство строительства и архитектуры республики хочет провести ренованцию жилья по примеру Москвы.

Фото: Денис Кладов

Ведомство выступило с инициативой по расширению списка территорий для комплексного развития.

Если поправки поддержат, то в него добавят территории, в которых есть МКД до пяти этажей (включая хрущевки), введенные в эксплуатацию до 1991 года, а также малоэтажные МКД, построенные до 1991 года, и МКД любой этажности, построенные из дерева.

На сегодняшний день в список территорий для комплексного развития вносят дома с износом выше 50% или слишком дорогим ремонтом, а также дома, в которых не подключены коммуникации (электричество, вода, газ, канализация).

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