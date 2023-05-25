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В Башкортостане начали устанавливать новые дорожные знаки

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Впервые в республике начали использовать особые знаки для обозначения участков повышенной опасности. Скоро они станут обыденностью.

pravitelstvorb.ru

Указатель с электронной подсветкой появился на 118 км горного серпантина трассы Уфа – Инзер – Белорецк. Подсветка такого знака включается автоматически в темное время суток и работает на аккумуляторных батареях.

В народе этот участок называют «тещин язык»: там крутой поворот почти на 180 градусов и при несоблюдении скоростного режима есть большой риск вылететь с трассы.

По словам главы Минстранса Александра Клебанова, главное преимущество этих знаков – они хорошо заметны даже в условиях плохой видимости. Водители смогут увидеть их еще на подъезде и вовремя сбросить скорость. Как показывает практика, такие решения помогают снизить аварийность, в ряде случаев риск ДТП удается снизить на 30%.

В 2023 году на дорогах республики планируется установить подобные дорожные знаки с подсветкой еще в 17 местах повышенной опасности – на трассах:

Уфа – Инзер – Белорецк;

Кропачево – Месягутово – Ачит;

Благовещенск – Павловка;

Бирск – Тастуба – Сатка;

Магнитогорск – Ира;

Архангельское – Красноусольский;

Уфа – Иглино – Красная горка – Павловка.

В дальнейшем их оборудуют солнечными панелями.

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