В Башкортостане усилят контроль за состоянием газового оборудования, дымоходов и вентканалов

Заседание состоится завтра, 25 мая. Законопроект направлен на обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и надлежащего состояния вентиляционных и дымовых каналов.

Соблюдение требований касательно безопасной эксплуатации и техобслуживания газового оборудования, а также содержания вентиляционных и дымовых каналов включат в предмет государственного жилищного надзора.

«Нарушения в этой сфере могут иметь трагические последствия. Неполадки в газовом оборудовании приводят к взрыву бытового газа с обрушением целых подъездов и гибелью людей.

Не все осознают масштаб, но столь же опасны неисправные дымоходы и вентканалы, а это очень распространенная на сегодня проблема. Такого рода неисправности могут появляться как в старых малоэтажных домах из-за разрушения перегородок, так и в новых постройках из-за допущенных нарушений при строительстве и монтаже систем.

Нарушение воздухообмена приводит к накоплению газа и тяжелым отравлениям, подчас с летальным исходом», – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев.