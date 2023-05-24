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Уфимская компания подключилась к программе ипортозамещения

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Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров рассказал о том, как республика продвигается по линии замещения товаров, импорт которых прекратился из-за санкций.

vk.com/agnazarov

«Уфимская компания "Алком", входящая в группу "Буринтех", наладила выпуск первых отечественных поликристаллических алмазных резцов с улучшенными характеристиками для бурения скважин со сложными геологическими условиями. Ранее такие резцы поставлялись из-за рубежа.

Льготный заем Федерального Фонда развития промышленности в размере 127 млн рублей "Алком" получил при содействии Фонда развития промышленности Башкортостана.

У нашей республики уже есть много успешных кейсов по производству импортозамещающей продукции.

Мы делаем все необходимое в импортозамещении по ключевым направлениям. В основном, уже найдены новые партнеры и новые цепочки поставки нужного оборудования и сырья. Работаем в этом направлении дальше», – написал Андрей Назаров в соцсетях.

Глава правительства перечислил еще несколько компаний республики, успешно замещающих ключевые импортные товары:

– на «Салаватстекло» открыли новую линию крупногабаритного листового стекла;

– «Гидравлика», УАПО, «Молния», входящие в ГК «Ростех», участвуют в освоении производства комплектующих для самолета Sukhoi Superjet 100;

– на КумАПП наладили выпуск вертолетов с системой пожаротушения;

– ОДК-УМПО поставило 18 индустриальных двигателей на месторождения Ямала

– нарастает импортозамещение в фарминдустрии, комплектующих для отечественного автопрома и т.д.

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