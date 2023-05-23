В Уфе подросток упал с самоката и перенес инсульт

«Среди пациентов - 16-летний подросток, который упал с самоката. У мальчика случился инсульт. А в травматологии оказались сразу несколько детей с черепно-мозговыми травмами, полученными после падения с велосипедов. С начала мая только в это медучреждение было госпитализировано 17 пациентов с подобными травмами.

Прошу родителей не оставлять детей без присмотра, провести с ними беседы на тему безопасного летнего отдыха. Тогда ничто не омрачит долгожданные каникулы.

P.S. Многие интересовались состоянием 6-дневного ребёнка, который перевернулся вместе с коляской в озеро. После происшествия он был под наблюдением врачей 17 больницы. С малышом все в порядке! Он уже дома, в кругу семьи», – написал министр в соцсетях.