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В Уфе подросток упал с самоката и перенес инсульт

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Министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин рассказал о том, как провел обход реанимационного отделения ГДКБ №17.

vk.com/dr.arakhmatullin

«Среди пациентов - 16-летний подросток, который упал с самоката. У мальчика случился инсульт. А в травматологии оказались сразу несколько детей с черепно-мозговыми травмами, полученными после падения с велосипедов. С начала мая только в это медучреждение было госпитализировано 17 пациентов с подобными травмами.

Прошу родителей не оставлять детей без присмотра, провести с ними беседы на тему безопасного летнего отдыха. Тогда ничто не омрачит долгожданные каникулы.

P.S. Многие интересовались состоянием 6-дневного ребёнка, который перевернулся вместе с коляской в озеро. После происшествия он был под наблюдением врачей 17 больницы. С малышом все в порядке! Он уже дома, в кругу семьи», – написал министр в соцсетях.

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