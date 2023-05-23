18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе открылся форум «Газ. Нефть. Технологии – 2023»

Поделиться:

Представители более 40 регионов России, делегации из Беларуси, Китая, Ирана, Азербайджана и Узбекистана собрались в Уфе на 31 международном форуме.

vk.com/radiyhabirov

Экспозиция расположена на «ВДНХ-Экспо», свои инновационные разработки и оборудование представят сотни компаний из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Площадь экспозиции превышает 14,3 тыс. кв. м, стенды участников располагаются как в комплексе «ВДНХ-Экспо», так и под открытым небом.

В деловой программе форума будет 44 мероприятия, в панельных дискуссиях по ключевым проблемам отрасли выступят 400 ведущих экспертов в различных направлениях нефтегазохимической сферы. Мероприятия завершатся 26 мая.

vk.com/radiyhabirov

vk.com/radiyhabirov

«Наш форум проходит в непростое время, нефтегазохимическая отрасль оказалась подвержена наиболее сильному санкционному удару. Но мы двигаемся вперед.

По сложившейся традиции в рамках форума запустили сегодня несколько значимых объектов – открыли производственную площадку Сибайского линейного производственного управления магистральных газопроводов в Белорецке и производственную базу Управления технологического транспорта и спецтехники в Уфимском районе.

Начал работу распределительный газопровод в микрорайон Звёздный села Иглино, а еще – дали старт автопробегу «По Башкирии на метане».

Наши предприятия – локомотивы нашей экономики – продолжают развиваться, внедрять в работу новые, инновационные, глубоко научные методы», – прокомментировал запуск форума Радий Хабиров в соцсетях.

16+

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: