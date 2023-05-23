В Уфе открылся форум «Газ. Нефть. Технологии – 2023»

Представители более 40 регионов России, делегации из Беларуси, Китая, Ирана, Азербайджана и Узбекистана собрались в Уфе на 31 международном форуме.
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Экспозиция расположена на «ВДНХ-Экспо», свои инновационные разработки и оборудование представят сотни компаний из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Площадь экспозиции превышает 14,3 тыс. кв. м, стенды участников располагаются как в комплексе «ВДНХ-Экспо», так и под открытым небом.
В деловой программе форума будет 44 мероприятия, в панельных дискуссиях по ключевым проблемам отрасли выступят 400 ведущих экспертов в различных направлениях нефтегазохимической сферы. Мероприятия завершатся 26 мая.
«Наш форум проходит в непростое время, нефтегазохимическая отрасль оказалась подвержена наиболее сильному санкционному удару. Но мы двигаемся вперед.
По сложившейся традиции в рамках форума запустили сегодня несколько значимых объектов – открыли производственную площадку Сибайского линейного производственного управления магистральных газопроводов в Белорецке и производственную базу Управления технологического транспорта и спецтехники в Уфимском районе.
Начал работу распределительный газопровод в микрорайон Звёздный села Иглино, а еще – дали старт автопробегу «По Башкирии на метане».
Наши предприятия – локомотивы нашей экономики – продолжают развиваться, внедрять в работу новые, инновационные, глубоко научные методы», – прокомментировал запуск форума Радий Хабиров в соцсетях.
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