В Уфе открылся форум «Газ. Нефть. Технологии – 2023»

Экспозиция расположена на «ВДНХ-Экспо», свои инновационные разработки и оборудование представят сотни компаний из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Площадь экспозиции превышает 14,3 тыс. кв. м, стенды участников располагаются как в комплексе «ВДНХ-Экспо», так и под открытым небом.

В деловой программе форума будет 44 мероприятия, в панельных дискуссиях по ключевым проблемам отрасли выступят 400 ведущих экспертов в различных направлениях нефтегазохимической сферы. Мероприятия завершатся 26 мая.