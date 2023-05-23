В Уфе недостроенное здание бассейна выставлено на торги за 237 млн рублей

Здание на пересечении улиц Комсомольской и Лесотехникума площадью 8 245,5 кв. м завершено на 70%. Начальная цена – 237,4 млн рублей. Шаг аукциона – 2,4 млн рублей.

В 2022 году стоимость этого лота оценивалась в 280 млн рублей, желающих участвовать не нашлось.

Объект принадлежит ООО «Бассейны "Атлантика"», вместе с ним в лоте земельный участок площадью 15 072 кв. м, разрешенный вид использования – для проектирования и строительства плавательного комплекса.

Это был один из трех земельных участков, переданных администрацией Уфы ООО «Бассейны "Атлантика"» в аренду в 2013-2014 годах. Тогда начался кризис, деньги у инвесторов закончились и обещанных бассейнов город так и не получил.