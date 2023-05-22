В Уфе в «День 1000 велосипедистов» перекроют несколько улиц

На время проведения фестиваля на ряде улиц Уфы 28 мая будет ограничено движение транспорта.

– С 7.00 до 12.00 будет закрыт проспект Октября от Северного проезда до Южного;

– с 7.00 до 13.00 – от Северного проезда до улицы 50 лет Октября;

– с 10.30 до 13.00 закроют 50-летия Октября (от проспекта Октября до Цюрупы);

– с 10.30 до 13.00 – Цюрупы (от 50-летия Октября до Заки Валиди);

– с 10.30 до 13.00 – Мажита Гафури (от Пушкина до Заки Валиди)

– с 10.30 до 13.00 – Заки Валиди (от Цюрупы до Мажита Гафури).

В 8.00 на площадке перед Горсоветом впервые пройдет «Гонка 1000 велосипедистов» на время среди профессионалов и любителей.

В 10.00 начнется традиционный массовый велопробег для всех желающих.

Кроме того, 27 мая в уфимском амфитеатре у конгресс-холла «Торатау» с 12.00 до 21.00 пройдут различные мероприятия – выставка необычных велосипедов, уличные театры, веселые старты, детские соревнования «Велодетство», аллея городских сообществ, экологическая площадка и многое другое.

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