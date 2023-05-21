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В Башкортостане ограничат продажу алкоголя

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Напоминаем вам о том, что завтра, 22 мая, в республике временно будет прекращена продажа алкогольных напитков.

В понедельник выпускники девятого и 11 классов будут отмечать «Последний звонок».

Запрет коснется только продажи алкогольной продукции в магазинах. На бары, рестораны и другие предприятия общепита, которые в любые дни не имеют права допускать употребление алкоголя несовершеннолетними, ограничение не распространяется.

Также в отдельных муниципалитетах продажу алкоголя ограничат в дни проведения сабантуев.

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