В уфимской лаборатории будут изучать влияние Covid-19 на психику

Эта лаборатория наряду с другими расположится на третьем этаже здания IQ-парка, которое станет объектом первой очереди межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ, строящегося сейчас в Уфе.

Об этом сегодня, 20 мая, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

Основная задача лаборатории нейрокогнитивной геномики УУНиТ – комплексный анализ молекулярно-генетических и социально-демографических маркеров. В 2022 году ученые лаборатории обнаружили генетические маркеры, которые помогут создавать клинические тесты для диагностики предрасположенности к проявлению неврологических проблем после коронавируса.

Сейчас ученые ведут работы по диагностике неврологических осложнений ковида, выявляют маркеры повышенного риска их развития, изучают влияние определенных генов на настроение и поведение.

«Понимание природы психического здоровья напрямую связано с повышением качества и продолжительности жизни. Именно этому посвящена деятельность лаборатории нейрокогнитивной геномики. Базирование ее в нашем Межвузовском кампусе поможет аккумулировать научные знания ученых Башкортостана в данной области. Эти исследования отвечают приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники республики и России в целом», – написал Андрей Назаров в соцсетях.