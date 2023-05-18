Названы самые высокооплачиваемые вакансии мая 2023 года в Уфе

Топ-5 вакансий в Уфе выглядит следующим образом:

1. Торговый представитель с личным автомобилем в «Ресанту» (электротехническое оборудование). Предлагаемая зарплата – от 90 тыс. рублей в месяц.

2. Сервисный инженер ОПС в компанию «Дельта» (охранные услуги). Предлагаемая зарплата – от 80 тыс. рублей в месяц.

3. Мастер-приемщик в «Дженерал Сервис» (продажа и обслуживание грузовых автомобилей). Предлагаемая зарплата – до 80 тыс. рублей в месяц.

4. Инженер ПТО-сметчик в AquaPRO (продажа водной техники). Предлагаемая зарплата – 72-120 тыс. рублей в месяц.

5. Менеджер онлайн-сервиса в «Ленту» (сеть гипермаркетов). Предлагаемая зарплата – от 70 тыс. рублей в месяц.

Для сравнения, в Челябинске на лучшей вакансии этого месяца предлагают 120-140 тыс. рублей в месяц (Начальник ПТО), в Казани – 70-100 тыс. рублей в месяц (Руководитель отдела HR), в Москве – 300 тыс. рублей в месяц (Системный администратор Linux/DevOps).