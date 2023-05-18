Как в Уфе пройдет акция «Ночь музеев 2023»?

Администрация Уфы опубликовала список мероприятий, которые пройдут 20 мая в рамках акции «Ночь музеев».
Дом-музей имени В.И. Ленина (Достоевского, 78) – с 18.00 до 23.00:
– выставка «Ученье – свет»;
– обзорная экскурсия «Ленин и Крупская в Уфе, первый опорный пункт революционной газеты "Искра"»;
– мастер-класс «Письмо пером».
Музей истории отделения Всероссийского общества слепых (Кирова, 47) – с 18.00 до 22.00:
– тематическая экскурсия «Деятельность ВОС в 1941-195 гг.»;
– тактильная выставка «Фронтовые экспонаты»;
– выставка «Тухватшин М.Х. – создатель башкирского алфавита по Брайлю»;
– выставка «Инякин Н.Я. »; незрячий композитор»;
– музейный урок «Азбука Брайля»;
– мастер-класс «Твое имя на шрифте Брайля».
Музей истории города Уфы (Ленина, 72) – с 16.00 до 23.00:
– лекция геолога Татьяны Зориной «Геология Уфы»;
– экскурсия «Прогуляйся перед ужином»;
– мастер-класс по советскому оригами «Из тетрадного листа»;
– в 20.00 – квиз (по предварительной записи).
Исторический музей «Россия – моя история» (Менделеева, 158) – с 15.00 до 22.00:
– игровая акция «История и истории»;
– тематические экскурсии.
Выставочный зал «Ижад» (Космонавтов, 22) – с 19.00:
– лекторий о Федоре Шаляпине «Певец русской души»;
– инклюзивная выставка «Тактильный мир искусства».
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