Как в Уфе пройдет акция «Ночь музеев 2023»?

Дом-музей имени В.И. Ленина (Достоевского, 78) – с 18.00 до 23.00:

– выставка «Ученье – свет»;

– обзорная экскурсия «Ленин и Крупская в Уфе, первый опорный пункт революционной газеты "Искра"»;

– мастер-класс «Письмо пером».

Музей истории отделения Всероссийского общества слепых (Кирова, 47) – с 18.00 до 22.00:

– тематическая экскурсия «Деятельность ВОС в 1941-195 гг.»;

– тактильная выставка «Фронтовые экспонаты»;

– выставка «Тухватшин М.Х. – создатель башкирского алфавита по Брайлю»;

– выставка «Инякин Н.Я. »; незрячий композитор»;

– музейный урок «Азбука Брайля»;

– мастер-класс «Твое имя на шрифте Брайля».

Музей истории города Уфы (Ленина, 72) – с 16.00 до 23.00:

– лекция геолога Татьяны Зориной «Геология Уфы»;

– экскурсия «Прогуляйся перед ужином»;

– мастер-класс по советскому оригами «Из тетрадного листа»;

– в 20.00 – квиз (по предварительной записи).

Исторический музей «Россия – моя история» (Менделеева, 158) – с 15.00 до 22.00:

– игровая акция «История и истории»;

– тематические экскурсии.

Выставочный зал «Ижад» (Космонавтов, 22) – с 19.00:

– лекторий о Федоре Шаляпине «Певец русской души»;

– инклюзивная выставка «Тактильный мир искусства».

0+