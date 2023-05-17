МВД задержало администраторов Telegram-каналов, публиковавших новости Башкортостана

Следствие считает, что злоумышленники создали сеть анонимных Telegram-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки регионов.

Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.

В этих каналах публиковались недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. Параллельно с них требовали деньги в обмен на прекращение травли.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали диджитал-директора PR-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Следом был задержан и профессиональный журналист, который писал тексты», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным издания Baza, среди прочих эти люди вели Telegram-каналы «Уфимская куница», Башкирское жало» и «Содовая», освещавшие повестку Башкортостана.