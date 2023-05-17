МВД задержало администраторов Telegram-каналов, публиковавших новости Башкортостана

МВД России была пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в вымогательстве денег. Группа курировала несколько новостных Telegram-каналов, освещавших в том числе и ситуацию в Башкортостане.
Следствие считает, что злоумышленники создали сеть анонимных Telegram-каналов якобы для освещения общественно-политической повестки регионов.
Учетные записи администраторов регистрировались на сим-карты операторов мобильной связи Украины, Черногории, Словении и Испании.
В этих каналах публиковались недостоверные сведения, дискредитирующие региональных руководителей и крупных предпринимателей. Параллельно с них требовали деньги в обмен на прекращение травли.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали диджитал-директора PR-агентства, а также заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия. Следом был задержан и профессиональный журналист, который писал тексты», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным издания Baza, среди прочих эти люди вели Telegram-каналы «Уфимская куница», Башкирское жало» и «Содовая», освещавшие повестку Башкортостана.
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