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В Уфе перекроют улицы Пушкина и Советскую

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Администрация Уфы предупреждает о новом ограничении движения транспорта на нескольких улицах и просит жителей заранее планировать маршруты.

В четверг, 18 мая, на Советской площади у памятника Минигали Шаймуратову с 14.00 до 15.00 пройдет торжественная отправка нового мотострелкового полка «Башкортостан».

В связи с этим в период с 10.00 до 16.00 будет перекрыто движение транспорта по улице Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции) и Пушкина (от Цюрупы до Ленина).

В период ограничения изменится схема движения общественного транспорта.

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