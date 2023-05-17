В Уфе перекроют улицы Пушкина и Советскую

В четверг, 18 мая, на Советской площади у памятника Минигали Шаймуратову с 14.00 до 15.00 пройдет торжественная отправка нового мотострелкового полка «Башкортостан».

В связи с этим в период с 10.00 до 16.00 будет перекрыто движение транспорта по улице Советской (от Заки Валиди до Октябрьской Революции) и Пушкина (от Цюрупы до Ленина).

В период ограничения изменится схема движения общественного транспорта.