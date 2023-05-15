В Уфе магазин «Золотое Яблоко» откроется в ТРЦ «Планета»

В Уфе он расположится в ТРЦ «Планета» (​Энтузиастов, 20) на нулевом уровне.

Сейчас отдел закрыт баннером с надписью «скоро открытие», внутри ведутся отделочные работы.

В пресс-службе ТРЦ «Планета», отвечая на наш запрос, подтвердили, что магазин откроется, но дату открытия назвать не смогли. Пресс-служба «Золотого Яблока» эту информацию также не разглашает.

За последнее время в ТРЦ «Планета» открылись магазины одежды Maag (бывший Zara, нулевой уровень), Dub (Pull&Bear, -1 уровень), Ecru (Bershka, -1 уровень) и Vilet (Stradivarius, -1 уровень).