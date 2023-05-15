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Город

Радий Хабиров снова отчитал чиновников за плохую уборку улиц

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Вопросы уборки улиц поднимаются практически каждую неделю на совещаниях в ЦУРе, однако жители республики продолжают жаловаться на халатное отношение в этой сфере.

«Мне перед началом совещания регулярно докладывают о тех проблемах, которые наших жителей волнуют.

Парадоксальная история: очень большое количество обращений идет опять по линии уборки мусора. Обрезанные ветки валяются, где-то смет придорожный и так далее.

Я все-таки попрошу за этим смотреть. Башкортостан – чистый регион, у нас высокая культура, над которой мы много работаем.

Прошу со следующей недели снова проехать по территориям и предоставить мне альбом. Главам муниципалитетов говорю следующее: наиболее яркие эпизоды из этого альбома я публично опубликую на ВКС.

Содержать территории в установленном порядке – это ваша работа, а не моя», – сказал глава республики.

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