Радий Хабиров снова отчитал чиновников за плохую уборку улиц

Вопросы уборки улиц поднимаются практически каждую неделю на совещаниях в ЦУРе, однако жители республики продолжают жаловаться на халатное отношение в этой сфере.
«Мне перед началом совещания регулярно докладывают о тех проблемах, которые наших жителей волнуют.
Парадоксальная история: очень большое количество обращений идет опять по линии уборки мусора. Обрезанные ветки валяются, где-то смет придорожный и так далее.
Я все-таки попрошу за этим смотреть. Башкортостан – чистый регион, у нас высокая культура, над которой мы много работаем.
Прошу со следующей недели снова проехать по территориям и предоставить мне альбом. Главам муниципалитетов говорю следующее: наиболее яркие эпизоды из этого альбома я публично опубликую на ВКС.
Содержать территории в установленном порядке – это ваша работа, а не моя», – сказал глава республики.
Комментарии (0)