В Уфе отключат воду в сотнях жилых домов

15 мая

Калининский район, холодная вода, с 11.00 до 21.00:

Олимпийская 1, 1а, 2, 3, 4, 6.

Высоковольтная 8.

Мелеузовская 5.

Октябрьский район, холодная вода, с 10.30 до 17.30:

Российская 98/1, 96, 94, 92.

16 мая

Калининский район, холодная и горячая вода, с 11.00 до 23.00:

Фурманова 5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46г, 47, 48, 48а, 49, 50, 50а, 51, 52, 52а, 53, 54, 54а, 55, 56, 56а, 57, 58, 58а, 58б, 59, 59а, 59б, 59в, 59д, 60, 62а, 62б, 62в, 62г, 63, 66, 66б, 68, 68б, 69/1, 71, 71а, 71в, 71г, 71д, 71е, 71ж, 71к, 73а, 73б, 73г, 73д, 75, 75а, 75б, 77, 77а, 77б, 77в, 79, 79а, 79б, 79г, 81а, 81б, 83, 83б, 85.

Мишкинская 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а.

Индустриальное шоссе 55, 104, 112, 112/3, 114/1, 114/2, 114/3, 116/1, 118а, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135.

Сельская Богородская 1, 2, 6, 9, 11, 11а, 13, 13а, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 15д.

Фадеева 1, 2, 6, 7, 8, 10, 12, 12а, 14.

Кецховелли 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

Прессовая 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29а, 31, 33.

Дуванская 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32.

Хетагурова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 19, 22, 24.

Белинского 1, 1а, 1б, 2б, 2в, 4, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 10, 10б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Байкальская 110, 111, 122, 123, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 159, 160, 161.

Дунайская 3а.

Трамвайная 3а, 4б.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 17.30:

Проспект Октября 122/3, 124/2, 124/3, 126/2, 122/4, 122/1.

Российская 92/1, 94/1, 94/2, 94/3, 96/2, 96/1, 98/2.

17 мая

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 17.30:

Заводская 8/1, 10, 11, 13, 15, 15/1, 15к1, 16, 17, 178, 180, 182, 184.

Батумская 1, 3.

Бессонова 24, 24/1, 26, 26а, 28, 28/1.

Николая Дмитриева 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 21/2, 23.

Житомирская 22.

17-18 мая

Орджоникидзевский район, холодная вода, с 11.00 17 мая до 10.00 18 мая:

Зеленая роща 23 к 2, 25, 27.

ПАО АНК «Башнефть» (Бирский Тракт).