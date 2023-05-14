Тепло и солнечно: погода в Уфе 15-19 мая

По прогнозу Гидрометцентра, в Уфе на этой неделе осадков не обещают, будет много солнца и в меру жарко.

Понедельник, 15 мая: до +20°, переменная облачность, без осадков, в ночь на вторник – +7°, без осадков.

Вторник, 16 мая: до +21°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – +8°, без осадков.

Среда, 17 мая: до +21°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +9°, без осадков.

Четверг, 18 мая: до +21°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на пятницу – +6°, без осадков.

Пятница, 19 мая: до +21°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на субботу – +7°, без осадков.