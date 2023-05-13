В Уфе в апреле подорожали квартиры в новостройках

В апреле 2023 года квадратный метр нового жилья подорожал в 47 городах, подешевел в 20 городах и в трех не изменился в цене.

Дороже всего «квадрат» в новостройке обходится в Сочи (348 933 рубля), следом идут Москва (322 729 рублей), Санкт-Петербург (222 452 рубля), Московская область (173 385 рублей) и Казань (173 277 рублей).

Что касается общей цены квартиры, то за прошедший месяц в 34 городах она выросла, в одном не изменилась, а в 35 снизилась.

Уфа входит в топ-20 городов с самым дорогим квадратным метром, занимая 17 строчку: за апрель его стоимость увеличилась на 3,2% до 128 540 рублей.

Новая квартира в среднем обойдется здесь в 6 337 341 рубль – на 1,1% дороже, чем месяцем ранее.