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В Уфе в апреле подорожали квартиры в новостройках

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Портал «Мир квартир» исследовал цены на рынке недвижимости в 70 городах России, чтобы определить динамику цен на квартиры в новых домах.

В апреле 2023 года квадратный метр нового жилья подорожал в 47 городах, подешевел в 20 городах и в трех не изменился в цене.

Дороже всего «квадрат» в новостройке обходится в Сочи (348 933 рубля), следом идут Москва (322 729 рублей), Санкт-Петербург (222 452 рубля), Московская область (173 385 рублей) и Казань (173 277 рублей).

Что касается общей цены квартиры, то за прошедший месяц в 34 городах она выросла, в одном не изменилась, а в 35 снизилась.

Уфа входит в топ-20 городов с самым дорогим квадратным метром, занимая 17 строчку: за апрель его стоимость увеличилась на 3,2% до 128 540 рублей.

Новая квартира в среднем обойдется здесь в 6 337 341 рубль – на 1,1% дороже, чем месяцем ранее.

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