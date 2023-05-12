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Радий Хабиров без торгов выделил участки под строительство распределительного центра Ozon

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Обсуждение строительства в республике логистического центра Ozon началось год назад. В 2023 году проект получил статус приоритетного.

Центр расположится на территории ТОСЭР «Благовещенск». В него инвестируют шесть млрд рублей.

Распоряжением Радия Хабирова без торгов выделили два смежных участка площадью 160,3 и 86,4 тыс. квадратных метров, из них 93 тыс. квадратных метров займут складские помещения. Минземимущество заключит договора аренды.

Как ожидается, работы начнутся уже в этом году. Проект реализуют в несколько этапов, первую очередь сдадут в 2024 году.

В новом распределительном центре Ozon будут принимать, хранить и упаковывать заказанные товары для отправки получателям. Вероятно, это сократит время доставки пользователям из республики.

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