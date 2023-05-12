Парламент Башкортостана перепишет Конституцию

Законопроектом предлагается внести в основной закон Башкортостана следующие правки.

1. Целый ряд положений о структуре и полномочиях органов государственной власти.

В частности, определяется статус лица, временно исполняющего обязанности главы республики.

В период между досрочным прекращением полномочий главы республики и назначением президентом нового эту должность временно занимает премьер-министр правительства республики или его заместитель.

Тот же порядок действует в случаях, если глава республики временно не может осуществлять полномочия по состоянию здоровья, в связи с отпуском, командировкой и другими обстоятельствами.

При этом полномочия врио главы республики будут ограничены: он не сможет вносить изменения в Конституцию и распускать Госсобрание.

2. Глава республики наделяется правом выносить предупреждение, объявлять выговор главе муниципального образования, главе местной администрации, снимать их с должности.

3. На конституционном уровне определяется структура парламента, закрепляется порядок избрания председателя и его заместителей, формирования президиума, постоянных комитетов и комиссий.

Также Госсобрание теперь будет контролировать соблюдение законов и деятельность органов местного самоуправления, сможет выражать недоверие премьер-министру.

4. Расширяются полномочия Молодежной общественной палаты.

5. Актуализируются отдельные положения Конституции в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации».