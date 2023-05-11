В Башкортостане стало в 4 раза меньше фальшивых купюр

Всего за первый квартал сотрудники банков «выловили» 16 фальшивых купюр. В январе-марте 2022 года таких купюр было 59.

Большая часть подделок (девять из 16), как всегда, приходится на пятитысячные банкноты. Также среди обнаруженных подделок пять тысячерублевых и две двухтысячные купюры.

В целом по России число выявленных в январе-марте поддельных денежных знаков сократилось почти на 63%, до 3018 штук. На первом месте по количеству тоже пятитысячные, а далее купюры номиналами 1000 и 2000 рублей.

«У всех купюр есть признаки подлинности, заметные невооруженным глазом. Мы рекомендуем проверять минимум три – их можно определить на просвет, на ощупь и при наклоне.

Подробно о защитных элементах каждой банкноты можно узнать на сайте Банка России или в мобильном приложении "Банкноты Банка России". Его можно скачать на смартфон и тренироваться проверять признаки подлинности на виртуальных купюрах», – отметил заместитель управляющего республиканским отделением Банка России Егор Михтанюк.