В Башкортостане отключения горячей воды начнутся уже с 13 мая

Отключения горячей воды начнутся в рамках летней ремонтной кампании и подготовки к следующему осенне-зимнему периоду.

Одно из первых мероприятий – гидравлические испытания теплосетей, при которых давление в трубах повышается на четверть от норматива – такое отклонение позволяет выявлять и фиксировать потенциальные места будущих протечек.

На время испытаний отключают воду, причем дважды: при обнаружении протечки участок раскапывается, трубы заменяют и повторно повышают давление.

Даты начала проведения гидравлических испытаний в городах присутствия ООО «БашРТС»:

с 13 мая – город Салават.

с 15 мая – города Уфа, Нефтекамск, Ишимбай, Стерлитамак, Сибай.

с 17 мая – город Агидель.

с 22 мая – город Благовещенск, село Энергетик.