Айрат Рахматуллин: «Система здравоохранения Башкортостана стала сильнее после пандемии»

«Всемирная организация здравоохранения пятого мая отменила статус пандемии Covid-19, чрезвычайная ситуация в области общественного здоровья прекращена.

Пандемия была объявлена 11 марта 2020 года. Таким образом, она продлилась больше трех лет. Пандемии такого уровня не было больше ста лет, то есть это историческое событие.

Система здравоохранения республики успешно справилась с этим вызовом, не снижая доступности и качества медицинской помощи. Система стала сильнее после пандемии.

Нами была проведена работа по перепрофилированию коек, дооснащению их оборудованием, обеспечению больниц кислородом, специалистами, лекарственными препаратами и медизделиями.

Всего с начала пандемии было зарегистрировано 366 130 случаев заболевания коронавирусом. Менее чем за два с половиной года мы построили четыре быстровозводимых госпиталя общей площадью более 50 тыс. квадратных метров. За три года там прошли лечение свыше 45 тыс. жителей республики. ВОЗ взяла данный проект в качестве образца для реализации в других странах», – сообщил министр.