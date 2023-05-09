В центре Уфы с улиц уберут провода и обустроят «антикарманы»

Сегодня, девятого мая, сразу после торжественного собрания, посвященного 78-й годовщине Победы, Радий Хабиров и мэр Уфы Ратмир Мавлиев обсудили ход благоустройства и обновления городских общественных пространств.
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На улице Ленина дорожники продолжают обновление гранитной брусчатки на тротуарах от Пушкина до Кирова.
При этом в рамках концепции «Чистое небо» планируют убрать под землю линии связи и электроснабжения. Это позволит улучшить эстетику улицы.
Ратмир Мавлиев рассказал, что при реализации проекта также применяют необычное решение – обустройство так называемых «антикарманов».
«Антикарманы» – это когда на автобусной остановке вместо углубления тротуар продлевается на проезжую часть. Автобусу не надо маневрировать, чтобы подъехать к остановке, а люди могут сесть в транспорт, не рискуя выходом на проезжую часть.
Сооружение будет препятствовать парковке автомобилей в зоне пешеходного перехода. Устройство «антикарманов» на перекрестках также обеспечит максимальную безопасность для пешеходов, так как будет способствовать замедлению движения транспорта около проблемных точек.
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