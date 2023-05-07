В Уфе потеплеет до +19°

По прогнозу Гидрометцентра, осадков на этой неделе будет мало, во второй половине температура вернется к комфортным значениям.

Понедельник, 8 мая: до +13°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на вторник – 0°, без осадков.

Вторник, 9 мая: до +14°, небольшая облачность, без осадков, в ночь на среду – +3°, без осадков.

Среда, 10 мая: до +18°, облачно, без осадков, в ночь на четверг – +5°, без осадков.

Четверг, 11 мая: до +18°, облачно с прояснениями, без осадков, в ночь на пятницу – +6°, без осадков.

Пятница, 12 мая: до +18°, облачно, небольшой дождь, в ночь на субботу – +4°, временами небольшой дождь.

Суббота, 13 мая: до +19°, облачно с прояснениями, без осадков.