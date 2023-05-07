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В Уфе отключат воду в двух районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового и внепланового отключения воды в городе в период с восьмого по 14 мая 2023 года.

11 мая

Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:

Кольцевая – 168, 170/1, 170/2.

Богдана Хмельницкого – 49/1, 55/1, 60/2.

Черниковская – 75/2, 75/3, 79/3.

Вологодская – 32, 32/1, 34, 38.

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 22.30:

Комсомольская – 113, 125, 127, 131а, 133.

Ростовская – 20 к.1, 20 к.2, 22/1.

Рязанская – 12/3, 14, 47а.

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