В Уфе отключат воду в двух районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового и внепланового отключения воды в городе в период с восьмого по 14 мая 2023 года.
11 мая
Калининский район, холодная и горячая вода, с 10.00 до 24.00:
Кольцевая – 168, 170/1, 170/2.
Богдана Хмельницкого – 49/1, 55/1, 60/2.
Черниковская – 75/2, 75/3, 79/3.
Вологодская – 32, 32/1, 34, 38.
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 22.30:
Комсомольская – 113, 125, 127, 131а, 133.
Ростовская – 20 к.1, 20 к.2, 22/1.
Рязанская – 12/3, 14, 47а.
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