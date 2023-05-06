В Уфе горит здание бывшего кинотеатра «Искра IMAX»

На место выехали силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы.

По предварительной информации, загорелся пристрой к зданию, огонь перекинулся на фасад. Пострадавших нет. От места пожара поднимается высокий столб черного дыма – горят пластиковые элементы фасада.

Кинотеатр, находящийся внутри здания, не эксплуатируется с февраля 2021 года. Кинопрокатная организация ООО «Юниверсал», владеющая «Искра IMAX», не пережила пандемию и признана банкротом из-за задолженности по налогам и перед подрядчиками.