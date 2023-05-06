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В Уфе горит здание бывшего кинотеатра «Искра IMAX»

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Сегодня, шестого мая, в МЧС поступило сообщение о пожаре вблизи здания по адресу проспект Октября, 94 в Уфе.

Фото: МЧС

На место выехали силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара и другие экстренные службы.

По предварительной информации, загорелся пристрой к зданию, огонь перекинулся на фасад. Пострадавших нет. От места пожара поднимается высокий столб черного дыма – горят пластиковые элементы фасада.

Кинотеатр, находящийся внутри здания, не эксплуатируется с февраля 2021 года. Кинопрокатная организация ООО «Юниверсал», владеющая «Искра IMAX», не пережила пандемию и признана банкротом из-за задолженности по налогам и перед подрядчиками.

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