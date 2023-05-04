В Уфе на время работ будут перекрывать Пушкина, Авроры и другие улицы

6-8 мая из-за капитального ремонта тепловой сети по улице Пушкина будет ограничено движение транспорта пересечении Пушкина и Театральной.

До 28 сентября по той же причине перекроют половину проезжей части улицы Театральной на участке от пересечения с Пушкина до здания Театральная, 3.

С 9.00 11 мая до 21.00 15 июля для строительства тепловой сети перекроют всю улицу Авроры от перекрестка с Батырской до торца дома Авроры, 29.

С 9.00 17 июля до 21.00 23 июля по той же причине перекроют всю улицу Батырскую, а также половину проезжей части улицы Авроры от торца здания Батырская, 41 (отделение физиотерапии) до торца здания Батырская, 18.

Также с 21.00 23 июля до 21.00 10 августа перекроют половину проезжей части улицы Авроры от торца здания Батырская, 41 (отделение физиотерапии) до перекрестка с Батырской.

С 9.00 24 июля до 21.00 20 сентября перекроют всю улицу Авроры на участке от здания Авроры, 25 до перекрестка с Рабкоров.