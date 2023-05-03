В Уфе 4, 7 и 9 мая перекроют несколько улиц

Ограничения вводятся на время проведения репетиций традиционного парада Победы и самого парада.

– четвертого мая с 18.30 до 21.30 перекроют проспект Октября от Северного проезда до Южного, а также Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;

– седьмого мая с 18.00 до 21.30 перекроют проспект Октября от улицы Шафиева до Кольской, а также Южный проезд – от проспекта Октября до улицы Российской, Северный проезд – от проспекта Октября до улицы Российской, улицу Новогорную – от Южного проезда до Северного;

– девятого мая с 10.00 до 14.30 перекроют проспект Октября от улицы Шафиева до Кольской, а также Южный проезд – от проспекта Октября до улицы Российской, Северный проезд – от проспекта Октября до улицы Российской, улицу Новогорную – от Южного проезда до Северного.

В это время изменится схема движения общественного транспорта.