18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Уфе 4, 7 и 9 мая перекроют несколько улиц

Поделиться:

Администрация Уфы сообщает о временных ограничениях движения транспорта и просит жителей заранее планировать маршруты.

ufacity.info

ufacity.info

Ограничения вводятся на время проведения репетиций традиционного парада Победы и самого парада.

– четвертого мая с 18.30 до 21.30 перекроют проспект Октября от Северного проезда до Южного, а также Северный проезд от проспекта Октября до улицы Новогорной;

– седьмого мая с 18.00 до 21.30 перекроют проспект Октября от улицы Шафиева до Кольской, а также Южный проезд – от проспекта Октября до улицы Российской, Северный проезд – от проспекта Октября до улицы Российской, улицу Новогорную – от Южного проезда до Северного;

девятого мая с 10.00 до 14.30 перекроют проспект Октября от улицы Шафиева до Кольской, а также Южный проезд – от проспекта Октября до улицы Российской, Северный проезд – от проспекта Октября до улицы Российской, улицу Новогорную – от Южного проезда до Северного.

В это время изменится схема движения общественного транспорта.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: