В Уфе официально открылся сезон речной навигации

Второй год подряд туристов в Уфу доставляют огромные многопалубные теплоходы. Сегодня, второго мая, к причалу на Монументе Дружбы прибыли круизные лайнеры «Мустай Карим», «Александр Пушкин» и «Башкортостан».
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Четырехпалубный «Мустай Карим» пришвартовался в Уфе впервые. Это один из самых комфортабельных лайнеров России.
По словам Радия Хабирова, в будущем речная навигация будет развиваться и прибытие таких кораблей станет обычным явлением.
«Наша задача – чтобы по красавице-Белой курсировало все больше больших и малых туристических судов», – сообщил глава региона.
Лайнеры пробудут в столице республике недолго, «Александр Пушкин» остановится и на обратном пути в середине мая.
Расписание стоянки:
«Мустай Карим»: прибытие – 2 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;
«Александр Пушкин»: прибытие – 2 мая, 9.00, отправление – 3 мая, 20.00;
«Башкортостан»: прибытие – 2 мая, 11.00, отправление – 2 мая, 19.00;
«Маленький принц»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;
«Н.А. Некрасов»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;
«Александр Бенуа»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;
«Константин Федин»: прибытие – 5 мая, 14.00, отправление – 6 мая, 23.00;
«Михаил Кутузов»: прибытие – 6 мая, 11.00, отправление – 6 мая, 19.00;
«Александр Свешников»: прибытие – 6 мая, 12.00, отправление – 6 мая, 17.00;
«Русь Великая»: прибытие – 9 мая, 11.00, отправление – 9 мая, 22.00;
«Сергей Есенин»: прибытие – 10 мая, 14.00, отправление – 13 мая, 1.55;
«Александр Пушкин»: прибытие – 13 мая, 11.00, отправление – 14 мая, 20.00;
«Александр Свешников»: прибытие – 14 мая, 12.00, отправление – 14 мая, 17.00.
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