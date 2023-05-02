В Уфе официально открылся сезон речной навигации

Четырехпалубный «Мустай Карим» пришвартовался в Уфе впервые. Это один из самых комфортабельных лайнеров России.

По словам Радия Хабирова, в будущем речная навигация будет развиваться и прибытие таких кораблей станет обычным явлением.

«Наша задача – чтобы по красавице-Белой курсировало все больше больших и малых туристических судов», – сообщил глава региона.

Лайнеры пробудут в столице республике недолго, «Александр Пушкин» остановится и на обратном пути в середине мая.

Расписание стоянки:

«Мустай Карим»: прибытие – 2 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;

«Александр Пушкин»: прибытие – 2 мая, 9.00, отправление – 3 мая, 20.00;

«Башкортостан»: прибытие – 2 мая, 11.00, отправление – 2 мая, 19.00;

«Маленький принц»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;

«Н.А. Некрасов»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;

«Александр Бенуа»: прибытие – 3 мая, 11.00, отправление – 3 мая, 20.00;

«Константин Федин»: прибытие – 5 мая, 14.00, отправление – 6 мая, 23.00;

«Михаил Кутузов»: прибытие – 6 мая, 11.00, отправление – 6 мая, 19.00;

«Александр Свешников»: прибытие – 6 мая, 12.00, отправление – 6 мая, 17.00;

«Русь Великая»: прибытие – 9 мая, 11.00, отправление – 9 мая, 22.00;

«Сергей Есенин»: прибытие – 10 мая, 14.00, отправление – 13 мая, 1.55;

«Александр Пушкин»: прибытие – 13 мая, 11.00, отправление – 14 мая, 20.00;

«Александр Свешников»: прибытие – 14 мая, 12.00, отправление – 14 мая, 17.00.