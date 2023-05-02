На шихан Торатау теперь можно подняться по лестнице

Идея строительства эколестницы и смотровых площадок на одном из шиханов появилась в 2021 году. Перед строительством была проведена историко-культурная экспертиза, консультировались с экологами, геологами, биологами и местными жителями.
vk.com/geoparktoratau
Сегодня, второго мая 2023 года, Радий Хабиров в соцсетях анонсировал открытие лестницы.
«Мы запустили лестницу на шихан Торатау. У нас большие планы по дальнейшему развитию территории геопарка "Торатау". Но открывая памятники природы для туристов, мы обязаны сделать все, чтобы не нанести вред окружающей среде, сохранить богатый растительный и животный мир.
Лестница позволит уберечь уникальную флору и фауну от воздействия человека. От себя прошу всех жителей и гостей Башкортостана бережно относиться к природе. И всех приглашаю в наш удивительный край!» – написал Радий Хабиров.
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