На шихан Торатау теперь можно подняться по лестнице

Сегодня, второго мая 2023 года, Радий Хабиров в соцсетях анонсировал открытие лестницы.

«Мы запустили лестницу на шихан Торатау. У нас большие планы по дальнейшему развитию территории геопарка "Торатау". Но открывая памятники природы для туристов, мы обязаны сделать все, чтобы не нанести вред окружающей среде, сохранить богатый растительный и животный мир.

Лестница позволит уберечь уникальную флору и фауну от воздействия человека. От себя прошу всех жителей и гостей Башкортостана бережно относиться к природе. И всех приглашаю в наш удивительный край!» – написал Радий Хабиров.