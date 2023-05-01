В Банке России подсчитали, насколько подорожал пикник в Башкортостане за год

Начало мая, почти по-летнему жаркая сухая погода – лучшее время, чтобы открыть сезон пикников. Экономисты республиканского отделения Банка России рассказали о том, как изменилась за последний год стоимость продуктового набора для отдыха на природе семьи из четырех человек с двумя детьми.
За основу брались данные Росстата за март 2022 и 2023 годов.
Условный продуктовый набор составил:
– свинина – 2 кг;
– окорочка куриные – 1 кг;
– лук, помидоры, огурцы – по 0,5 кг;
– хлеб;
– вода минеральная – 1,5 литра и сок фруктовый – 2 литра;
– кетчуп, майонез;
– сухие специи для маринада.
За год стоимость такого набора увеличилась, но не значительно – почти на 3%.
Больше всего подорожали огурцы и лук – на 21% и 18% соответственно. В то же время помидоры, наоборот, подешевели на 1,2%.
Подорожание лука в Банке России объяснили сокращением импорта из стран Центральной Азии, где из-за заморозков была потеряна большая часть запасов, хранившихся в неотапливаемых помещениях.
Напитки за год стали дороже на 5-7%. В основном это произошло из-за роста расходов на логистику, тару и фруктовые концентраты. Майонез, специи и кетчуп тоже подорожали, но их доля в продуктовом наборе для пикника крайне мала.
При этом мясо для шашлыка – основная и самая дорогая часть продуктового набора – за год стало дешевле: свинина – почти на 6%, а курица – на 10%. Это произошло потому, что за последние месяцы животноводы заметно нарастили объемы производства, в том числе за счет господдержки отрасли. Кроме того, снизились расходы сельхозорганизаций на корма из-за рекордного урожая зерновых культур в прошлом году.
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