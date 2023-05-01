В Банке России подсчитали, насколько подорожал пикник в Башкортостане за год

За основу брались данные Росстата за март 2022 и 2023 годов.

Условный продуктовый набор составил:

– свинина – 2 кг;

– окорочка куриные – 1 кг;

– лук, помидоры, огурцы – по 0,5 кг;

– хлеб;

– вода минеральная – 1,5 литра и сок фруктовый – 2 литра;

– кетчуп, майонез;

– сухие специи для маринада.

За год стоимость такого набора увеличилась, но не значительно – почти на 3%.

Больше всего подорожали огурцы и лук – на 21% и 18% соответственно. В то же время помидоры, наоборот, подешевели на 1,2%.

Подорожание лука в Банке России объяснили сокращением импорта из стран Центральной Азии, где из-за заморозков была потеряна большая часть запасов, хранившихся в неотапливаемых помещениях.

Напитки за год стали дороже на 5-7%. В основном это произошло из-за роста расходов на логистику, тару и фруктовые концентраты. Майонез, специи и кетчуп тоже подорожали, но их доля в продуктовом наборе для пикника крайне мала.

При этом мясо для шашлыка – основная и самая дорогая часть продуктового набора – за год стало дешевле: свинина – почти на 6%, а курица – на 10%. Это произошло потому, что за последние месяцы животноводы заметно нарастили объемы производства, в том числе за счет господдержки отрасли. Кроме того, снизились расходы сельхозорганизаций на корма из-за рекордного урожая зерновых культур в прошлом году.