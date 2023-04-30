В Уфе отключат воду в трех районах

Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового и внепланового отключения воды в городе в период с первого по седьмое мая 2023 года.
3 мая
Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 20.30:
Парковая – 8/1, 18а.
Рихарда Зорге – 47/2.
Шафиева – 8/1, 8/2, торговый павильон рядом с домом 18/3.
4 мая
Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:
Генерала Горбатого – 2/3, 7/4.
4-5 мая
Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 4 мая до 9.30 5 мая:
Братьев Кадомцевых – 8а, 10а, 12/2, 12/3, 14, 16.
Проспект Октября – 23, 23/4, 23/5, 27, 31, 33/2.
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