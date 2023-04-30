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В Уфе отключат воду в трех районах

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Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового и внепланового отключения воды в городе в период с первого по седьмое мая 2023 года.

3 мая

Октябрьский район, холодная и горячая вода, с 10.30 до 20.30:

Парковая – 8/1, 18а.

Рихарда Зорге – 47/2.

Шафиева – 8/1, 8/2, торговый павильон рядом с домом 18/3.

4 мая

Кировский район, холодная вода, с 10.00 до 20.00:

Генерала Горбатого – 2/3, 7/4.

4-5 мая

Советский район, холодная и горячая вода, с 10.30 4 мая до 9.30 5 мая:

Братьев Кадомцевых – 8а, 10а, 12/2, 12/3, 14, 16.

Проспект Октября – 23, 23/4, 23/5, 27, 31, 33/2.

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