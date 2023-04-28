В Уфе на длительный срок перекроют улицы Октябрьской революции и Демьяна Бедного

Участок улицы Октябрьской революции от Воровского до Цюрупы будет полностью закрыт в период с восьмого мая по 31 августа.

В связи с этим изменится движение общественного транспорта – так, как показано на схеме выше.

Кроме того, в Демском районе с 11 мая приступают к ремонту улицы Демьяна Бедного на участке от Глазовской до пересечения с транспортной развязкой.

В планах – снятие старого асфальта и укладка нового, обустройство обочин и бордюров, ремонт тротуаров, нанесение разметки.

Работы завершатся в 2024 году и на время подготовки и укладки асфальта будут перекрывать половину проезжей части.