В уфимском парке Нефтехимиков появятся многоуровневый паркинг и бассейн

Согласно проекту, на этой территории реконструируют МБУ СШОР №26 (40 лет Октября, 1/1), стадион «Строитель» (Александра Невского 17), фонтан и административное здание около кинотеатра «Победа» (Первомайская, 41/1). Само здание кинотеатра восстанавливать пока не планируют.

На территории парка расположится многоуровневый паркинг на 800 мест (№20 на чертеже), новое административное здание (№21), а также новый корпус центра шорт-трека (22) с крытым катком и бассейном.

По проекту сносу подлежат хозяйственные постройки и некапитальные сооружения, автосервис, автомойки и гаражи возле стадиона «Строитель», здание кафе по улице 40 лет Октября, 1/1А, административное здание по улице Первомайской, 47В.