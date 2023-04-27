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В Башкортостане сотрудница Минздрава пойдет под суд за уничтожение лекарств на 31 млн рублей

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Прокуратура Башкортостана направила в суд уголовное дело по факту халатности, повлекшей уничтожение медикаментов.

Под следствием находится начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения республики

Прокуратура считает, что обвиняемая в период с февраля 2020 года по июнь 2021 года не исполнила свои обязанности по распределению лекарств в пункты отпуска.

В результате препараты, предназначавшиеся для льготников, в том числе онкобольных, пациентов с почечной недостаточностью, болезнью эндокринной системы и иными заболеваниями просто списали и уничтожили, сумма ущерба превышает 31,2 млн рублей.

Обвиняемая вину не признает. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Уфы.

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