В Башкортостане сотрудница Минздрава пойдет под суд за уничтожение лекарств на 31 млн рублей

Под следствием находится начальник отдела организации фармацевтической деятельности и лекарственного обеспечения министерства здравоохранения республики

Прокуратура считает, что обвиняемая в период с февраля 2020 года по июнь 2021 года не исполнила свои обязанности по распределению лекарств в пункты отпуска.

В результате препараты, предназначавшиеся для льготников, в том числе онкобольных, пациентов с почечной недостаточностью, болезнью эндокринной системы и иными заболеваниями просто списали и уничтожили, сумма ущерба превышает 31,2 млн рублей.

Обвиняемая вину не признает. Уголовное дело будет рассматривать Кировский районный суд Уфы.